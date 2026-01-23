Jovem é ferida por bala perdida durante passeio com recém-nascida em Dourados

Jovem, de 23 anos, procurou atendimento médico na noite desta quinta-feira, dia 22, após ser atingida na mão por uma bala perdida enquanto estava passeando com a filha recém-nascida, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Ela estava acompanhada do marido, que dirigia o veículo no momento dos fatos. A vítima estava com as mãos do lado de fora da janela, pois estava calor no momento.

Segundo o boletim de ocorrência, o companheiro da vítima notou que algo havia acontecido, pois a esposa deu um grito e ao verificar o que aconteceu, viu o ferimento na mão direita dela.

Ele encaminhou a esposa para atendimento em uma unidade hospitalar. A Polícia Militar foi acionada e fez todos os procedimentos do caso.

O fato foi registrado como disparo de arma de fogo na delegacia.

