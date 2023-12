Jovem é ferido com cinco tiros em atentado no Estrela do Sul

Jovem, de 20 anos, sobreviveu a uma tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (29), em frente a uma conveniência no bairro Estrela do Sul, em Campo Grande. Ele foi atingido por cinco disparos feitos por um atirador que estava em uma motocicleta, que fugiu do local.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, a vítima estava na companhia de um amigo em frente ao estabelecimento, quando foi surpreendido pela chegada do suspeito em uma moto Honda Bros.

O atirador, que vestia calça, casaco e capacete de cor preta, parou próximo ao jovem com a motocicleta e efetuou os primeiros disparos que atingiram a perna da vítima. Ao tentar correr, o jovem caiu e logo na sequência, o suspeito desceu do veículo e efetuou novos disparos contra a vítima.

Equipes da Guarda Civil Metropolitana estiveram pelo local e tentaram preservar a cena até a chegada do socorro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez os primeiros atendimentos ainda no local, observando que a vítima recebeu três disparos na perna, um disparo no abdômen e um disparo na altura do pescoço.

O jovem foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande e não há informações a respeito do estado de saúde dele.

Assim, o caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado na delegacia de plantão.

