Jovem é ferido com três tiros em frente a conveniência no Coophavila

Jovem, de 25 anos, foi ferido com pelo menos três disparos enquanto estava em frente a uma conveniência, no bairro Coophavila, em Campo Grande, na madrugada deste domingo (6).

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico no CRS (Centro Regional de Saúde) do bairro.

Ainda conforme o registro policial, o suspeito estava em um Volkswagen Gol, de cor branca, que fugiu do local.

O GOI (Grupo de Operações e Investigações) encontrou o local dos disparos, na rua Acaia, no entanto, o local não estava preservado, mas mesmo assim, a Polícia Científica esteve no local.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado.

