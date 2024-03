Uma jovem, de 20 anos, foi presa ao ser flagrada transportando uma arma de fogo de uso permito dentro de um ônibus. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (15), na MS-164, em Ponta Porã.

Conforme as informações policiais, equipes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) faziam um bloqueio na rodovia, zona rural do município, quando abordaram um ônibus que fazia o itinerário Ponta Porã/Campo Grande.

Durante entrevista aos passageiros, a mulher ficou muito nervosa e apresentou versões desencontradas sobre o motivo da viagem.

Em vistoria a uma bolsa que ela carregava, os militares encontraram um revólver calibre .38. Questionada, a mulher disse que pegou a arma em Ponta Porã e que o armamento seria para ‘seu uso’.

A ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.

