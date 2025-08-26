Menu
Jovem é flagrado com maconha e tenta subornar policiais com R$ 12 mil em Campo Grande

Abordado durante patrulhamento, suspeito ofereceu dinheiro para evitar ser levado à delegacia

26 agosto 2025 - 09h52Sarah Chaves
Caso foi registrado na Depac Cepol

Na manhã desta terça-feira (26), um jovem de 22 anos foi preso por corrupção ativa e porte de drogas para consumo pessoal após tentar subornar policiais militares com R$ 12 mil durante uma abordagem no bairro Vila Marcos Roberto, em Campo Grande.

A ocorrência teve início por volta das 2h15, quando equipes da Polícia Militar realizavam patrulhamento na região do bairro Nhánhá. Durante a operação, os policiais abordaram um veículo VW Polo prata, com três ocupantes. O carro era conduzido por um motorista de aplicativo e tinha como passageiros Matheus Henrique  e Luana.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com Matheus uma pochete contendo duas porções de maconha (totalizando 7,2 gramas) e a quantia de R$ 12.400 em espécie. Questionado sobre a origem do dinheiro, ele afirmou que o valor seria proveniente da venda de uma motocicleta negociada pelo Facebook Marketplace. No entanto, ao ser pressionado, demonstrou nervosismo e não soube informar detalhes básicos da negociação, como a placa do veículo, nome do comprador ou a titularidade do documento.

Ao ser informado de que seria conduzido à delegacia, Matheus tentou subornar os policiais oferecendo parte do dinheiro em troca de sua liberação. “Por favor, senhor, eu te dou uma parte desse dinheiro e os senhores deixam a gente ir embora”, teria dito. Mesmo após a negativa da equipe, ele insistiu: “É sério, senhor, diz aí quantos vocês querem?”. Diante da tentativa de corrupção ativa, os policiais deram voz de prisão imediata ao suspeito.

O motorista do aplicativo, após ser identificado e checado no sistema, foi liberado no local. Já Matheus e Luana foram encaminhados à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), onde a droga foi pesada, e posteriormente à Depac Cepol, onde o caso foi registrado como corrupção ativa e porte de drogas para consumo pessoal.

Ambos foram transportados no compartimento de presos da viatura e algemados, conforme protocolo de segurança da guarnição.

