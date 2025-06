Jovem é flagrado com motocicleta adulterada comprada por R$ 3,5 mil no Facebook

Jovem, de 20 anos, foi flagrado na tarde desta terça-feira (10), durante uma blitz de trânsito realizada pela Gerência de Fiscalização de Trânsito com apoio do Grupo Especializado de Motopatrulhamento, da GCM (Guarda Civil Metropolitana), na Avenida Guaicurus, em Campo Grande.

O rapaz conduzia uma motocicleta Yamaha Factor 125, de cor preta, com placa e chassi que apresentava sinais de adulteração. Ao ser questionado, ele afirmou ter comprado o veículo por R$ 3,5 mil através do Marketplace do Facebook e que, no momento da negociação, foi informado que não seria possível transferir a moto para seu nome.

Diante da situação, ele foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. A motocicleta foi levada à Defurv (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos).

O jovem não precisou ser algemado e teve seus pertences pessoais entregues na delegacia.

