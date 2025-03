Jovem Ã© investigada por desviar R$ 55 mil da conta do avÃ´ para apostar no 'Tigrinho'

Uma jovem, de 25 anos, está sendo investigada por desviar R$ 55 mil do avô, de 67 anos, para apostar no Jogo do Tigrinho, na cidade de Brasilândia. O inquérito foi concluído na quarta-feira (12), pela Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Brasilândia.

Conforme as informações policiais, a neta da vítima, teria se aproveitado da relação de confiança e do desconhecimento da idosa em relação a questões financeiras para induzi-la em erro.

Inicialmente, ela ficou responsável pelo pagamento de tributos da avó, informando valores superiores e apropriando-se das quantias entregues, sem efetuar os devidos pagamentos. Além disso, a suspeita cadastrou um aplicativo bancário em seu próprio aparelho celular e, a partir dessa ação, passou a realizar transferências indevidas, desviando cerca de R$ 55 mil da conta da vítima.

Segundo apurado, a autora utilizou mais de R$30 mil apenas em jogos virtuais de azar, no estilo “tigrinho”.

Ao delegado, jovem confessou parcialmente os crimes, dizendo estar arrependida. Diante dos fatos, a Polícia Civil já adotou as medidas cabíveis, incluindo o indiciamento dela pelos crimes.

