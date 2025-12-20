Jovem é levado para Santa Casa após ser esfaqueado em Campo Grande

Rapaz de 21 anos foi esfaqueado durante a noite de sexta-feira (19) na Rua Alan Kardec, localizada no Bairro Amambai, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para prestar apoio no atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em um caso de lesão corporal por arma branca.

Ao chegar no endereço indicado, os militares encontraram a vítima já sendo atendida pelos médicos. Apesar disso, ele tinha apenas um ferimento superficial e não deu detalhes a respeito do ocorrido.

Diante da situação, o rapaz foi levado para Santa Casa, para receber atendimento médico especializado e o caso acabou sendo registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal dolosa.

