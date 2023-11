Jovem é morta a tiros na frente do filho de 3 anos: 'Machucaram minha mãe'

Dayane Stefanie Henn Tricote, de 27 anos, foi assassinada na frente do filho, de apenas 3 anos, durante a noite de quarta-feira (15), na cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Ao ser encontrado, em estado de choque, a criança apenas comentou: “Machucaram a minha mãe”

Conforme o site Metrópoles, na madrugada de quarta-feira, por volta da 1h, uma vizinha de Dayane Stefanie acionou a Polícia Militar dizendo que ouviu sons de tiro vindo da casa da mulher. A PM diz que agentes foram até o local, bateram na porta, mas a casa parecia estar vazia.

Os vizinhos teriam estranhado o silêncio na casa durante todo o dia. Ao perceber que o filho da vítima estava no local, pediram que ele jogasse a chave da casa pela janela e conseguiram entrar. De acordo com o boletim de ocorrência, ele disse aos vizinhos: “Machucaram a minha mãe”.

A Polícia Militar então foi acionada mais uma vez, encontrando o corpo da jovem já em rigidez cadavérica. Dayane Stefanie morava na casa com o companheiro, que não foi encontrado. Ele é o principal suspeito de ter cometido o crime.

Vizinhos disseram à Polícia Militar que o casal era usuário de drogas e diversas ocorrências já foram registradas no local. Essa informação, contudo, não foi mencionada no boletim de ocorrência, de acordo com o site.

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Presidente Prudente como como homicídio e violência doméstica. A Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) é responsável pelo caso.

