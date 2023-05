Jovem é morto a facadas ao sair de boate em MS

O jovem David Alexandro Silva, de 20 anos, foi morto a facadas durante a madrugada deste sábado (6), ao sair de uma casa noturna em Cassilândia, cidade localizada a 435 km de Campo Grande.

Conforme o site Cassilândia Notícias, David morreu momentos depois de sair de uma casa noturna e se desentender com uma pessoa. Durante a discussão, o jovem foi golpeado e acabou falecendo.

Não existem informações sobre o motivo da briga ou a identificação do autor, que fugiu após cometer o crime na rua Henrique Lacerda, no Jardim Campo Grande.

A vítima é natural do município de Sertãozinho – interior de São Paulo e estava trabalhando como auxiliar de montagem industrial no município de Aporé (GO), vizinho a Cassilândia.

O caso é investigado pelas equipes da Delegacia de Polícia Civil da cidade.

