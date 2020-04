Jovem é morto a facadas após confusão por extravio de celular em festa

Marcelo Augusto de Araújo Cavalaro, de 18 anos, foi morto a facadas após confusão por causa de aparelho celular no Conjunto Residencial Estrela do Sul, em Campo Grande, na madrugada desta segunda-feira (27).

Segundo informações do boletim, Marcelo foi socorrido com um ferimento do lado esquerdo do peito e levado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Coronel Antonino, mas não resistiu.

A Polícia Militar foi acionada e informada do ocorrido. No local, os amigos contaram que estavam em uma festa, quando houve um desentendimento e Marcelo foi atingido pelo suspeito identificado como “Ximba”.

Ainda de acordo com o registro policial, a briga começou após Marcelo perder o celular. O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro.

