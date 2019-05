Jovem é morto a machadadas por ex-cunhado na capital

Adriano Lidorio Lacheski, 26 anos, foi morto a golpes de machado enquanto dormia em sua casa, no bairro Nova Era, área rural de Itaquiraí.



Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta das 4h30 da manhã, a irmã da vítima, uma mulher de 42 anos, encontrou o irmão morto no quarto da casa deles.



Ela acionou a Polícia Militar (PM), mas não soube informar com precisão o horário do crime. Ela disse que ambos beberam durante a noite e que o autor do homicídio seria uma pessoa chamada Marcos, 39 anos, com quem teria um relacionamento recente e levou para morar com ela.



De acordo com o registro policial, Adriano foi atingido na cabeça enquanto dormia, possivelmente por um machado, que foi encontrado no quintal e estava sujo de sangue.



A irmã da vítima contou aos policiais que o suspeito de cometer o crime desapareceu levando uma mala com todos seus pertences pessoais. O caso foi registrado como homicídio simples.

Deixe seu Comentário

Leia Também