Jovem é morto a tiros ao tentar assassinar desafeto na fronteira

O jovem Gustavo Gonçalves, de 23 anos, morreu durante uma troca de tiros na tarde de quinta-feira (13), no bairro Jardim Aurora, localizado em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Conforme o site Ponta Porã News, a Polícia Nacional, que investiga o caso, teria informado que Gustavo teria ido até a residência de outro homem, de 43 anos, para matá-lo, quando houve a troca de tiros.

O outro envolvido ficou ferido e foi socorrido, sendo encaminhado para o Hospital Regional de Pedro Juan. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O caso é investigado pelas equipes de polícia local.

