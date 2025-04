Jovem é morto a tiros em escadaria de Corumbá

Luiz Carvalho Teixeira, de 19 anos, morreu ao ser baleado várias vezes durante a madrugada deste sábado (19) em uma área de escadaria que dá acesso ao Porto Geral de Corumbá.

Conforme o boletim de ocorrência, divulgado pelo site Diário Corumbaense, a equipe da Rádio Patrulha, da Polícia Militar foi acionada para averiguar disparo de arma de fogo naquela região.

No local, populares contaram para os militares que havia um homem na escadaria pedindo socorro. Ele estava caído e havia muito sangue no chão. Uma pessoa se aproximou da guarnição da PM e disse ter visto um indivíduo subindo a escadaria e jogando uma arma de fogo no mato, próximo a uma árvore.

Em seguida, segundo o site Diário Corumbaense, ele foi embora em um veículo com outras pessoas, mas não soube descrever as características do carro.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas ao chegar no local, Luiz já estava sem sinais vitais. Foram feitas buscas pela arma de fogo que o indivíduo havia jogado. Os policiais a encontraram próximo ao muro, com três munições, duas intactas e uma deflagrada.

O corpo foi levado para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) e o caso registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil como homicídio simples.

