Jovem é morto a tiros em frente de casa

Marya Eduarda Lobo, com informações do Diário Corumbaense

João Henrique Souza Justiniano, 19 anos, morreu após ser baleado em frente de sua residência na noite de segunda-feira (9), no bairro Santo Antônio, em Ladário – Mato Grosso do Sul. Ele estava na companhia de sua esposa e de um adolescente quando dois homens, em uma motocicleta, chegaram e realizaram os disparos.

A vítima foi baleada na região do pescoço, rosto, antebraço direito e no lado esquerdo do tórax. Os autores fugiram em seguida.

O jovem foi lavado em um veículo particular para particular para a Estratégia de Saúde da Família (ESF), do bairro Almirante Tamandaré, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Equipe de Polícia Militar atendeu a ocorrência e em conversa com testemunhas, foi informada que os dois homens estavam em uma moto de cor vermelha. Eles chegaram e o garupa desceu em direção a João e fez os disparos.

A Polícia Civil de Ladário investiga o homicídio.

