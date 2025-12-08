Menu
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Jovem é morto a tiros em São Gabriel do Oeste

O rapaz foi surpreendido pelas costas e alvejado várias vezes

08 dezembro 2025 - 13h51Brenda Assis     atualizado em 08/12/2025 às 14h00
O homicidio aconteceu na manhã de hojeO homicidio aconteceu na manhã de hoje   (Reprodução/Veja Folha)

Um homem, ainda não identificado, foi assassinado a tiros durante a manhã desta segunda-feira (8), na Rua Uirapuru, no bairro Jardim Gramado, em São Gabriel do Oeste.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Veja Folha, a vítima estava na rua quando foi surpreendida pelos atiradores, que se aproximaram pelas costas do rapaz e efetuaram vários disparos, fugindo em seguida.

As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas, mas ao chegarem no endereço indicado a vítima já estava sem sinais vitais. O rapaz faleceu ao lado de uma moto Honda GC Fan e utilizava tornozeleira eletrônica.

A motivação e os detalhes sobre os suspeitos não chegaram a ser divulgados pelas autoridades. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

