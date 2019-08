Jovem é morto a tiros na frente da família

Sarah Chaves, com informações do Ponta Porã Informa

O jovem Luiz Eduardo Gimenes, 26 anos, morreu atingido por vários tiros na quarta-feira (21), no momento em que chegava na casa da família no bairro Defensores Del Chaco, em Pedro Juan Caballero.

Os autores estavam em uma moto e fugiram do local. Os Familiares socorreram a vítima que ainda foi levada com vida para a Clínica Viva Vida, mas morreu quando era atendida.

Luis era primo de Jarvis Pavão, que está no presido federal do Brasil acusado de ser um dos chefes de tráfico na fronteira. Ele também era sobrinho do empresário Chico Gimenes, assassinado por uma quadrilha que invadiu a casa dele e disparou mais de 150 tiros de pistolas e fuzis.

De acordo com as informações Luis Eduardo não teria envolvimento com o narcotráfico e os familiares disseram que não havia motivos para ele ser assassinado.

A Polícia Nacional do Paraguai investiga o caso.

