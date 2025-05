Jovem é morto a tiros no meio da rua em Corumbá

Bernardo Prieto Arruda, de 18 anos, foi espancado e morto a tiros durante a tarde de terça-feira (20), em Corumbá. Ele teria sido perseguido por um grupo de oito pessoas antes do crime.

Conforme as informações do site Diário Corumbaense, Bernardo chegou em casa visivelmente transtornado e contou à mãe que havia sido perseguido por um grupo que estava em um carro e por um motociclista.

Ele explicou ainda que foi agredido e ameaçado nas imediações de uma barbearia, onde os autores chegaram a arremessar pedras contra ele. Após relatar o caso, o jovem pegou duas facas e saiu de casa, afirmando que procuraria os responsáveis pela agressão.

Minutos depois, enquanto caminhava pela rua, foi abordado por um motociclista que efetuou disparos. Bernardo morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. A mãe dele, ao perceber a ausência do filho, saiu em busca de notícias e o encontrou já sem vida no meio da rua.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais, que buscam esclarecer a motivação do crime e identificar os autores.

