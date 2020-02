Jovem é morto com 10 tiros de pistola por dupla em motocicleta

Michel Carlos de Oliveira Barbosa, de 18 anos, morreu após ser atingido por tiros de pistola 9 milímetros na madrugada desta quarta-feira (26) em Dourados.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Michel estava com o amigos Willian dos Santos Leite andando no Jardim Independência, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e o garupa efetuou pelo menos 12 tiros contra os dois.

Michel foi atingido por 10 tiros de pistola, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital da Vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O amigo dele foi ferido com dois tiros, conseguiu correr do local e foi levado ao hospital. À polícia, ele não quis dizer quem seriam os autores dos disparos e nem o motivo.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

Deixe seu Comentário

Leia Também