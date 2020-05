Jovem é morto pelo companheiro por ciúmes

Um jovem identificado como Cesar Schimidelt, de idade não revelada, foi morto na madrugada deste domingo (24) no Tocantins. O autor do crime tinha relações afetivas com a vítima, que, por ciúmes, teria tentado agredi-lo com uma faca.

Em seguida, após ameaça de morte, o autor do crime, que não teve a identidade revelada, disparou diversas vezes com uma arma de fogo contra a vítima. De acordo com a mídia local, o autor do crime correu para fora de casa e ao entrar novamente, avistou a vítima caída com a faca na mão, sem vida. O suspeito acionou o 190 e aguardou a chegada da viatura.

Ao chegar ao local, a polícia encontrou o suspeito fora da casa e a vítima caída no chão da sala. A arma de fogo estava em cima do balcão da cozinha, aberta e sem munições. A vítima se encontrava com uma faca próxima da mão.

Após a perícia, as armas encontradas foram apreendidas, além de seis capsulas e quatro projéteis e uma pequena quantidade de substância análoga a maconha.

Os objetos foram levados para à Delegacia junto com o autor do crime. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal.

