Jovem é perseguida por homem com machado, cai e perde o bebê na Capital

Uma jovem, de 22 anos, perdeu o bebê depois de cair enquanto fugia de um homem, identificado apenas como ‘Lele’, durante a noite de segunda-feira (15), na Rua Purus, localizada no Jardim Colúmbia. Ela estava grávida de quatro meses.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local. Ao chegar, fez contato com a vítima, que informou aos militares que havia saído para comer um lanche com a amiga. Porém, acabou sendo perseguida por ‘Lele’ e durante a fuga acabou caindo e batendo a barriga no chão. A jovem relatou que chegou a desmaiar e perder o bebê, sendo socorrida para a Santa Casa.

Ainda segundo a sua versão, ela teria acabado de retornar para casa, mas chamou a polícia, pois pensou ter visto o autor andando pela região e ficou com medo, uma vez que ‘Lele’ a ameaçou de morte, dizendo ser do CV (Comando Vermelho). O homem teria dito ainda que bateria na vítima na frente dos policiais, caso ela acionasse as autoridades.

Por medo, a jovem está de mudança para o Bairro Tarumã. Apesar de toda a história, os policiais relataram no registro da ocorrência que a mulher não possuía lesões corporais aparentes, além de não ter apresentado nenhum documento da Santa Casa comprovando as alegações.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

