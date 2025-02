Jovem é perseguido e ameaçado pela ex após terminar o casamento em Campo Grande

Um rapaz, de 28 anos, procurou a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro para comunicar que está sendo perseguido e ameaçado pela ex-companheira após terminar o casamento. O caso vem acontecendo desde meados de maio de 2024.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o casal ficou junto por quase 4 anos, tendo um filho de 3 anos. Os dois se separaram em maio do ano passado e desde então, a mulher vem perseguindo o ex.

Trabalhador rural, ele precisou mudar de emprego várias vezes pois a autora vai até seus trabalhos para o prejudicar. Em novembro, ela foi até uma fazenda localizada na Mata do Segredo, onde afirmou que não deixaria a vítima em paz, pois sua intenção era acabar com o homem.

Ele então foi embora para Rio Verde do Mato Grosso, localizado no extremo norte de Mato Grosso do Sul, e ainda assim foi seguido e acabou perdendo o serviço por conta da perseguição feita pela ex. O homem retornou para Campo Grande em janeiro de 2025, sendo informado pela genitora da autora que ela estaria voltando para a Capital e que era para ele ‘tomar cuidado’.

Ainda em janeiro, enquanto trabalhava, a mãe da jovem foi correndo até a fazenda em que a vítima trabalha dizendo que estava sendo perseguida pela filha que queria matá-la.

Com medo, ele resolveu procurar a delegacia para registrar o caso como perseguição e ameaça.

