Jovem é perseguido e espancado a pauladas após ser acusado de furtar fios no Aero Rancho

Um rapaz, de 29 anos, foi espancado a pauladas após ser acusado de furtar fios na região do bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. O caso aconteceu na tarde de sábado (31).

Consta no boletim de ocorrência que a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de lesão corporal. Ao chegar no local, encontraram a vítima consciente e orientado, mas com ferimentos na região da cabeça.

O pai do rapaz detalhou que o filho chegou em casa pela manhã embriagado, após passar a noite enchendo a cara. Ele então contou que um homem, identificado apenas como Alex, o acusou de estar furtando fios na região.

Por conta disso, o perseguiu e desferiu pauladas na cabeça do jovem. Por conta dos ferimentos, o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado, constatando que ele tinha uma lesão no nariz e uma fratura, o encaminhando para a Santa Casa.

O caso foi então registrado como lesão corporal dolosa e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também