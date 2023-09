Jovem é presa ao ser vista andando com simulacro de pistola dentro de escola em MS

Jovem, de 21 anos, foi presa ao ser flagrada andando com um simulacro de pistola dentro de uma escola, localizada em Ponta Porã. O caso aconteceu durante a manhã desta quinta-feira (31).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para verificar o caso, pois a jovem estaria com uma pistola na cintura, andando dentro de uma escola.

Ao chegar no local, os militares foram informados de que ela já teria saído do estabelecimento educacional. Porém, foi encontrada durante diligências no entorno do colégio, na rua Baltazar Saldanha.

Para os policiais, ela contou que o simulacro ficava em sua casa, mas como foi buscada por seu pai não tinha onde deixar o objeto. Por medo de causar complicações ao genitor, também não deixou o armamento no carro dele.

A mulher disse ainda para os policiais que o simulacro não era pra ameaçar ou intimidar ninguém, apenas colocou na cintura pois não tinha onde deixá-lo. Diante da situação, a jovem foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

Deixe seu Comentário

Leia Também