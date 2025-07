Jovem é presa com drogas coladas ao corpo na rodoviária de Campo Grande

Jovem, de 18 anos, foi presa em flagrante na rodoviária de Campo Grande, na noite desta sexta-feira (4), tentando embarcar em um ônibus de viagem com drogas coladas em seu corpo.

Segundo consta no boletim de ocorrência, durante a vistoria feita por uma equipe do Batalhão de Choque, a suspeita apresentou versões contraditórias e nervosismo.

Ela escondia as drogas, maconha tipo Ice, considerada de alto valor, debaixo do casaco e também no travesseiro de pescoço. Foram encontradas cerca de mais de 1,1 quilo de entorpecentes, que seriam levados para São Paulo.

A jovem foi autuada em flagrante e conduzida para a delegacia de plantão.

O caso foi registrado como tráfico de drogas.

