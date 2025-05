Jovem é presa por esfaquear ficante que negou R$ 20 para drogas no Tarcila do Amaral

Thaynara Silva Costa, de 25 anos, foi presa em flagrante por investigadores do GOI (Grupo de Operações e Investigações) pela manhã desta quarta-feira (28), após esfaquear diversas vezes o ficante, de 56 anos, que negou R$ 20 para ela comprar drogas, no bairro Tarcila do Amaral, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi localizada sentada no banco de trás de um veículo na rua Leila Diniz, apresentando duas perfurações no lado esquerdo das costas e a suspeita é que uma dessas perfurações teria sido profunda, agravando o estado de saúde, pois dificultou a respiração da vítima.

Segundo apurado pela reportagem, o crime aconteceu após o homem negar a quantia para Thaynara, que estava em abstinência e queria comprar drogas. O homem foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa, enquanto a suspeita havia fugido rumo a uma região conhecida como 'cracolândia' no Vida Nova.

Os policiais iniciaram as buscas e conseguiram localizar a jovem na rua Venâncio Aires, onde foi abordada e não quis falar sobre os fatos, mas indicou onde teria deixado o canivete usado para ferir a vítima.

O objeto estava na casa de um usuário de drogas e ainda contava com manchas de sangue, onde foi recolhido. Ela recebeu voz de prisão e foi levada para a delegacia, assim como o material apreendido.

Já pela unidade policial, durante o interrogatório, Thaynara confessou o crime e disse que desferiu os golpes após o ficante negar dinheiro para que ela comprasse drogas. Ela informou que não premeditou o crime, mas que tentou golpeá-lo uma vez no peito, contudo, o canivete se fechou e por isso ela desferiu as facadas nas costas do homem.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

