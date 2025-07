Jovem é presa por matar filho de 2 meses asfixiado após bebedeira

Uma jovem, de 19 anos, foi presa em flagrante na terça-feira (1º) por abandono de incapaz com resultado em morte, no bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus. A vítima foi o filho dela, o bebê Anthony Dominc Ribeiro da Silva, de apenas 2 meses. As informações são do Portal CM7 Brasil.

Segundo a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a jovem saiu de casa na noite de segunda-feira (30) com o bebê e ingeriu bebida alcoólica. Ela voltou por volta das 4h da madrugada e dormiu até o período da tarde.

"A mãe teria saído na noite anterior para ingerir bebida alcoólica levando a criança consigo, retornou para casa por volta das 4h da manhã e dormiu até as 15h. Quando acordou, foi tirar uma foto da criança para enviar à mãe e percebeu que ele estava sem sinais vitais", afirmou o delegado Fernando Damasceno.

O Instituto Médico Legal (IML) confirmou que a causa da morte foi parada cardiorrespiratória e asfixia mecânica.

O delegado alertou pais e responsáveis sobre a importância da atenção com crianças pequenas. "Casos como esse podem gerar responsabilização criminal", disse.

A jovem permanece à disposição da Justiça.

