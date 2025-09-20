Menu
Menu Busca sábado, 20 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Jovem é presa por maus-tratos contra os filhos de 2 e 6 anos em Dourados

Ele estava em visível estado de embriaguez e uma das crianças tinha ferimentos de faca nas pernas

20 setembro 2025 - 13h31Brenda Assis

Uma mulher, de 27 anos, foi presa por maus-tratos contra os filhos de 2 e 6 anos, durante a noite de sexta-feira (19) na comunidade Santa Felicidade, em Dourados.

Conforme as informações policiais, as equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 19h, após denúncias apontarem as condições que os menores estavam vivendo.

Ao chegar no endereço indicado, junto com uma equipe do Conselho Tutelar, os policiais encontraram a mulher em visível estado de embriaguez.

No menino de 6 anos, as equipes encontraram lesões causadas por faca em suas penas. Enquanto isso, a menor estava em condições precárias e higiene.

A mulher foi encaminhada à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e autuada em flagrante pelos maus-tratos e lesão. 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: FTN
Polícia
Conflito entre funcionários acaba com dois mortos em Cuiabá
O carro da vítima ficou com várias marcas de tiro
Polícia
Ruim de mira, 'Cowboy' erra todos os tiros contra rival em Ponta Porã
Ilustrativa
Polícia
Jovem invade, quebra e coloca fogo na casa do ex em Dourados
Motociclista fica gravemente ferido após sofrer acidente em Corumbá
Polícia
Motociclista fica gravemente ferido após sofrer acidente em Corumbá
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Homem deita no meio da rua e morre ao ser atropelado por carro em Rio Brilhante
Marcos Antônio
Polícia
JD1TV: "Por favor nos ajude, ele é um menino do bem", pai faz apelo para encontrar estudante
O corpo foi encontrado caído sobre a bicicleta
Polícia
Ciclista é morto com tiros nas costas e largado em rua escura de Sidrolândia
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mãe é presa por espancar filho de 11 anos após ele furtar chocolates em Bataguassu
Motociclista é morto a tiros na fronteira
Polícia
Motociclista é morto a tiros na fronteira
Criança picada por escorpião é socorrida com escolta da PM em Ponta Porã
Polícia
Criança picada por escorpião é socorrida com escolta da PM em Ponta Porã

Mais Lidas

Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu
Trânsito
Quarteto que estava numa moto só foi socorrido em estado grave na rua da Divisão
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro