Jovem é presa por maus-tratos contra os filhos de 2 e 6 anos em Dourados

Uma mulher, de 27 anos, foi presa por maus-tratos contra os filhos de 2 e 6 anos, durante a noite de sexta-feira (19) na comunidade Santa Felicidade, em Dourados.
Conforme as informações policiais, as equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 19h, após denúncias apontarem as condições que os menores estavam vivendo.
Ao chegar no endereço indicado, junto com uma equipe do Conselho Tutelar, os policiais encontraram a mulher em visível estado de embriaguez.
No menino de 6 anos, as equipes encontraram lesões causadas por faca em suas penas. Enquanto isso, a menor estava em condições precárias e higiene.
A mulher foi encaminhada à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e autuada em flagrante pelos maus-tratos e lesão.
