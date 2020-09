Jovem é presa por roubar mais de R$6 mil de idosa no interior do estado

A Polícia Civil, através do Setor de Investigações Gerais da Primeira Delegacia de Polícia de Aquidauana solucionou o furto ocorrido na última quarta-feira (16), em que a vítima, de 62 anos, teve subtraída a quantia de R$ 6.900,00 que estava dentro de sua bolsa em sua residência.

Imediatamente após serem informados, investigadores do SIG empreenderam diligências e conseguiram elucidar o crime nesta terça-feira (22), quando conseguiram localizar uma jovem de 19 anos, a qual estava na posse de vários objetos adquiridos recentemente e da quantia de R$ 1.737,00 em espécie. A jovem confessou o crime, informando que se utilizou da facilidade de morar com a vítima há poucos meses, o que lhe deu acesso ao valor roubado. Além disso informou que gastou parte do dinheiro nos diversos objetos que estavam com ela durante a prisão.

A jovem foi conduzida para 1ª DP de Aquidauana, onde foi indiciada pelo crime de furto qualificado com abuso de confiança e responderá pelo ato perante o Poder Judiciário.

