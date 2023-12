Jovem é presa por sequestrar bebê de 3 meses

Uma mulher, de 27 anos, foi presa em flagrante na manhã deste domingo (3), no Brás, região central de São Paulo. O motivo é que ela teria sequestrado uma bebê de apenas três meses. A criança estava desaparecida desde ontem (2).

A suspeita foi localizada na Avenida Alcântara Machado, por meio de uma denúncia anônima sobre o endereço em que estaria o bebê. No local, os policiais constataram que a mulher era procurada pela Justiça.

Ela e a criança foram levadas ao 8º Distrito Policial, do Belenzinho, onde o caso foi registrado como captura de procurado e sequestro e cárcere privado. A mulher aguarda pela audiência de custódia.

A equipe de investigação trabalha para entender como a suspeita teve acesso ao bebê, e o que pretendia fazer com a criança. *Com informações do portal Metrópoles.

