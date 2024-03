Pedro Molina, com informações do Dourados News

Uma jovem, identificada como Brenda Isabela, de 23 anos, foi presa na noite desta sexta-feira (15/3) no Terminal Rodoviário de Dourados, dentro de um ônibus que fazia o trajeto Ponta Porã - Campo Grande, com 41 tabletes de maconha.

A jovem, moradora de Costa Rica, carregava um total de três mochilas, duas delas com os tabletes da droga. Dentro da primeira mochila, foram encontrados 20 tabletes de maconha, totalizando 14,805 kg.

Na segunda mochila, foi encontrada uma bolsa menor, esta contendo 21 tabletes de maconha, totalizando 15,245 kg.

Questionada pelos policiais, a jovem contou que o destino final da droga era Campo Grande, e que durante receberia R$ 10 mil pelo transporte da droga.

A jovem foi presa e encaminhada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

