Jovem é preso ao ser flagrado andando de moto sem capacete no Lageado

Um jovem de 19 anos foi detido na madrugada deste sábado (29) após fugir da Polícia Militar no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. Ele estava acompanhado de um menor de idade, de 15 anos, que foi liberado após a abordagem ser realizada.

Segundo o boletim de ocorrência, a guarnição estava fazendo rondas pela região quando avistou dois jovens em uma motocicleta Honda Biz vermelha, sendo que ambos sem capacete. Diante da infração, os policiais emitiram ordem de parada, que não foi obedecida pelo piloto. Os dois tentaram fugir, mas foram alcançados poucos metros à frente.

Na abordagem, o piloto teria resistido à ação policial e se recusado a colaborar até a chegada da mãe, ficando mais colaborativo. O adolescente foi liberado no local.

A motocicleta foi apreendida e recolhida ao pátio do Detran-MS, enquanto o rapaz precisou ser levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como desobediência, direção perigosa e resistência.

Após prestar esclarecimentos, o rapaz foi liberado pelas autoridades policiais.

