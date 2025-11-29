Menu
Menu Busca sábado, 29 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Jovem é preso ao ser flagrado andando de moto sem capacete no Lageado

Após prestar esclarecimentos na delegacia, ele foi liberado pelas autoridades

29 novembro 2025 - 16h51Brenda Assis
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo GrandeCaso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

Um jovem de 19 anos foi detido na madrugada deste sábado (29) após fugir da Polícia Militar no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. Ele estava acompanhado de um menor de idade, de 15 anos, que foi liberado após a abordagem ser realizada.

Segundo o boletim de ocorrência, a guarnição estava fazendo rondas pela região quando avistou dois jovens em uma motocicleta Honda Biz vermelha, sendo que ambos sem capacete. Diante da infração, os policiais emitiram ordem de parada, que não foi obedecida pelo piloto. Os dois tentaram fugir, mas foram alcançados poucos metros à frente.

Na abordagem, o piloto teria resistido à ação policial e se recusado a colaborar até a chegada da mãe, ficando mais colaborativo. O adolescente foi liberado no local.

A motocicleta foi apreendida e recolhida ao pátio do Detran-MS, enquanto o rapaz precisou ser levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como desobediência, direção perigosa e resistência.

Após prestar esclarecimentos, o rapaz foi liberado pelas autoridades policiais.

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagens encaminhadas para a reportagem mostram a vítima caída na rua
Polícia
AGORA: Homem é baleado no Danúbio Azul, em Campo Grande
Ciclista morre ao ser atropelado por moto em Caarapó
Polícia
Ciclista morre ao ser atropelado por moto em Caarapó
Depac Dourados
Polícia
Homem é esfaqueado durante briga em festa em Dourados
Foto: Reprodução
Polícia
Estudante é preso suspeito de usar o dedo da mãe morta para acessar contas em SP
Foto:Divulgação/ PC
Polícia
Suspeito furta caminhonete durante test drive e é preso em Rio Brilhante
Foto: Divulgação
Polícia
Homem é detido após agredir companheira e ameaçar sogro com facão
O caso foi registrado na Depac Centro
Polícia
Mulher ameaça matar o ex após término em Campo Grande
DOURADOS Casal é preso por tráfico de drogas em salão de beleza na Vila Cachoeirinha 29 novembro 2025 - 09h00Por Jessica Beatriz e Osvaldo Duarte Material apreendido na ação
Polícia
Operação da PM descobre venda de drogas em salão de cabeleireiro em Dourados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem com mandado em aberto é preso após ameaçar ex-sogra em Mundo Novo
Foto: Nobertino Angeli
Polícia
Caminhonete é encontrada abandonada após bater em poste em Chapadão do Sul

Mais Lidas

Secretária Márcia Hokama
Geral
Secretária de Fazenda de Campo Grande estaria nos EUA sem planejar retorno
Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Suspeito foi detido e socorrido
Polícia
Homem que tentou estuprar corredora no Pq. dos Poderes invadiu Secretaria de Saúde
Ele foi preso dentro do shopping
Polícia
VÍDEO: 'Papai Noel' é preso por estupro em shopping