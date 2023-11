Jovem é preso após agredir e esfaquear o pai em briga no Buriti

Jovem, de 22 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar no final da tarde deste domingo (26), após agredir e esfaquear seu próprio pai, de 51 anos, durante uma briga entre eles no Núcleo Habitacional Buriti, em Campo Grande.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, a vítima e o agressor tiveram uma discussão, mas que rapidamente evoluiu para as agressões do jovem com direito a socos na cabeça e no rosto.

Em determinado momento da confusão na residência, o filho pegou uma faca de serra e começou a desferir golpes contra o pai, gerando um corte na orelha esquerda, além dos ferimentos provocados pelas agressões anteriores.

Fugindo de casa, o homem correu para um supermercado da região, onde pediu ajuda de populares. A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima com um sangramento na região da cabeça. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para realizar o resgate do homem.

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa e ele não corre risco de morte. Após isso, os policiais fizeram diligências na tentativa de encontrar o agressor e na residência da família, o jovem foi localizado e preso, sendo encaminhado para a delegacia de plantão.

O caso foi registrado como lesão corporal.

Deixe seu Comentário

Leia Também