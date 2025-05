Jovem é preso após ameaçar matar a mãe e a irmã em Dourados

Um jovem, de 18 anos, foi preso após ameaçar sua irmã e mãe durante a noite de quinta-feira (8), no Jardim Novo Horizonte, em Dourados.

Conforme as informações policiais, o rapaz chegou em casa alterado e passou a brigar com a irmã, passando a ameaçá-la. Ao tentar intervir, a mãe, de 46 anos, também foi alvo das ameaças, com o jovem afirmando que "ia quebrar tudo".

Apesar da confusão, o motivo da briga não chegou a ser divulgado pelos envolvidos. Diante da situação de violência, a Polícia Militar foi acionada.

Os policiais detiveram o jovem, que foi encaminhado à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e autuado por violência doméstica.

