Menu
Menu Busca quarta, 12 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Gov Soja Nov25
Polícia

Jovem é preso após atirar para o alto e assustar moradores em Campo Grande

Ele estava acompanhado de um amigo, que também acabou sendo detido pelas autoridades

12 novembro 2025 - 14h24Brenda Assis

Um homem de 22 anos foi preso na tarde de terça-feira (11) depois de efetuar disparos de arma de fogo no bairro Bosque da Esperança, em Campo Grande. Durante a ocorrência, a Polícia Militar encontrou drogas e uma arma adaptada na casa do suspeito. Outro homem, de 27 anos, que estava com ele, também foi detido.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 18h, moradores da Rua Cladis Anna Andrighetto acionaram a PM após ouvirem tiros disparados por dois homens que estavam em uma motocicleta preta. Testemunhas contaram que o piloto usava camiseta vermelha, tinha várias tatuagens e usava tornozeleira eletrônica.

Durante as buscas, os policiais localizaram um homem com as mesmas características em frente à casa da mãe dele, acompanhado de outro indivíduo. O imóvel fica a cerca de cinco quadras do local onde os disparos foram feitos. No endereço, os militares encontraram a motocicleta que teria sido usada na ação.

Com autorização da moradora, a PM fez buscas na residência. No quarto do suspeito, os policiais apreenderam 10,5 gramas de pasta base de cocaína, 0,7 grama de maconha e uma balança de precisão. Nos fundos da casa, também foi encontrada uma arma de pressão adaptada para calibre .22, com uma cápsula deflagrada.

O jovem confessou ter feito os disparos, mas não quis comentar sobre as drogas apreendidas.

Os dois suspeitos foram presos e levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como disparo de arma de fogo, tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Mulher é presa por maus-tratos ao bater na filha de 8 anos com cinto em Campo Grande
Homem é morto a facadas no meio da rua em Miranda
Polícia
Homem é morto a facadas no meio da rua em Miranda
Letícia se tornaria enfermeira ao final deste ano
Polícia
Estudante atropelada e morta finalizaria curso de enfermagem este ano em Coxim
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher pede socorro em igreja após ser apedrejada por moradora de rua em Campo Grande
Trabalhadores foram resgatados da lavoura
Polícia
Até quando? Trabalhadores são resgatados de escravidão em lavoura em Nova Andradina
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é esfaqueado após negar comprar bebidas para esposa em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Idoso morre após cair enquanto coletava enfeites de natal em Campo Grande
Letícia foi atingida pelo ônibus a caminho da universidade
Polícia
VÍDEO: Motorista de ônibus escolar atropela e mata universitária em Coxim
Cabo Cavanha morreu no acidente
Polícia
'Honrou a farda com coragem': PM emite nota após morte de militar em acidente em Iguatemi
Delegacia de Mundo Novo
Polícia
Após término, jovem esfaqueia ex-companheira por cinco vezes em Mundo Novo

Mais Lidas

As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande
Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Briga por som alto termina com rapaz esfaqueado quatro vezes no Jardim Noroeste
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'