Jovem é preso após atirar para o alto e assustar moradores em Campo Grande

Um homem de 22 anos foi preso na tarde de terça-feira (11) depois de efetuar disparos de arma de fogo no bairro Bosque da Esperança, em Campo Grande. Durante a ocorrência, a Polícia Militar encontrou drogas e uma arma adaptada na casa do suspeito. Outro homem, de 27 anos, que estava com ele, também foi detido.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 18h, moradores da Rua Cladis Anna Andrighetto acionaram a PM após ouvirem tiros disparados por dois homens que estavam em uma motocicleta preta. Testemunhas contaram que o piloto usava camiseta vermelha, tinha várias tatuagens e usava tornozeleira eletrônica.

Durante as buscas, os policiais localizaram um homem com as mesmas características em frente à casa da mãe dele, acompanhado de outro indivíduo. O imóvel fica a cerca de cinco quadras do local onde os disparos foram feitos. No endereço, os militares encontraram a motocicleta que teria sido usada na ação.

Com autorização da moradora, a PM fez buscas na residência. No quarto do suspeito, os policiais apreenderam 10,5 gramas de pasta base de cocaína, 0,7 grama de maconha e uma balança de precisão. Nos fundos da casa, também foi encontrada uma arma de pressão adaptada para calibre .22, com uma cápsula deflagrada.

O jovem confessou ter feito os disparos, mas não quis comentar sobre as drogas apreendidas.

Os dois suspeitos foram presos e levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como disparo de arma de fogo, tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

