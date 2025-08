Jovem é preso após chegar em casa drogado e ameaçar matar a mãe em Ponta Porã

Um rapaz, de 19 anos, foi preso ao ameaçar matar a própria mãe durante esta segunda-feira (4), no Bairro Altos da Glória, localizado em Ponta Porã.

Conforme as informações policiais, a vítima contou que estava em casa quando o filho chegou em casa visivelmente alterado e sob efeito de drogas. Com medo, ela se trancou no imóvel.

Em surto, o rapaz começou a chutar a porta, momento que começou a fazer ameaças dizendo: "Abre a porta, você não sabe do que sou capaz".

A equipe policial realizou a prisão do jovem no local e o encaminhou ao 2º Distrito Policial, onde foi apresentado juntamente com a mãe para as providências cabíveis.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também