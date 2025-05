Jovem é preso após espancar a namorada durante crise de ciúmes em Aquidauana

Um rapaz, de 21 anos, foi preso por espancar a namorada durante um episódio de violência doméstica ocorrido na madrugada de quinta-feira (15), em Aquidauana.

Conforme as informações policiais, o casal estava junto há 2 anos, mas passaram a morar na mesma casa há 3 meses. Durante a madrugada de ontem, o homem chegou em casa bêbado após sair para beber com os amigos.

A jovem contou que após o ‘role’, ele teve uma crise de ciúmes e a atacou com socos no rosto, puxões de cabelo, empurrões e tentativa de enforcamento, além de proferir xingamentos ofensivos. Ele ainda teria tomado o celular da mulher para verificar mensagens e impedir que ela pedisse ajuda.

Apesar das agressões, a vítima conseguiu entrar em contato com uma familiar, que acionou outra pessoa para socorrê-la. Mesmo diante das tentativas do agressor de impedi-la de sair, a mulher foi retirada da casa e levada ao hospital por seus pais. Ela apresentava lesões visíveis no rosto, boca, pescoço e testa.

Após ser informada sobre o caso, a equipe de investigação da Polícia Civil iniciou diligências e localizou o suspeito, que foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante. O caso segue em investigação.

A Polícia Civil reforçou a importância de denúncias em casos de violência doméstica, ressaltando que o rápido acionamento das autoridades pode ser decisivo para proteger vítimas e evitar tragédias.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também