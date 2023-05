Jovem é preso após estuprar menina com problemas neurológicos em MS

Um jovem, de 27 anos, foi preso após estuprar uma jovem com problemas neurológicos em abril deste ano. O crime teria acontecido na cidade de Amambai, porém o autor fugiu sendo preso em Ribas do Rio Pardo.

Conforme as informações, a família da jovem procurou a polícia depois de ficarem sabendo sobre o estupro. Eles relataram ainda que além dos abusos cometidos, o autor ainda teria ostentado para vítima uma espingarda calibre 12 que estaria exposta numa parede do imóvel.

Diante das informações, equipe da Delegacia de Amambai passou a procurar pelo autor. A delegada responsável pelo caso, Alana Tíssia representou pela busca e apreensão e pela prisão preventiva do indivíduo, porém o autor havia fugido até então para lugar desconhecido.

Dando continuidade as investigações, a polícia obteve a localização do autor na cidade de Ribas do Rio Pardo e, por conta de uma ação conjunta entre as forças policiais de Amambaí e do município, foi possível a localização e prisão do autor.

Deixe seu Comentário

Leia Também