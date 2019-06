Jovem é preso após roubar R$300 em farmácia no bairro Colibri

Um jovem de 22 anos foi preso nesta quinta-feira (27) após roubar uma farmácia no bairro Colibri. Ele portava uma arma de fogo tipo garrucha e estava acompanhado por um comparsa, que ficou do lado de fora da farmácia e pilotou a moto na fuga. Segundo informações da polícia, foram levados R$300 em dinheiro.

Após denúncia, uma equipe policial do Batalhão de Choque iniciou patrulhamento para localizar os autores do roubo, ocorrido na Farmácia Drogaria Saúde Popular, na rua Ana Luiza de Souza. Durante a ronda pelo bairro Colibri, um cidadão que pediu para não ser identificado informou à polícia o paradeiro de um possível autor do crime.

No local, os policiais encontraram Luis Fernando Ferreira Dos Santos, que durante entrevistas, admitiu ter cometido o roubo ocorrido em companhia de Leonardo Pereira Lopes Da Silva. Luis Fernando também admitiu ter cometido um roubo no dia 21 de junho, em uma farmácia no Bairro Rita vieira, também em companhia de Leonardo Pereira.

A Arma do crime não foi localizada. Luis Fernando disse que a mesma encontra-se com o comparsa, que não foi localizado pela equipe policial. Luis Fernando foi localizado usando as mesmas roupas e boné utilizados no momento do roubo na Drogaria Saúde Popular, sendo reconhecido pelo atendente da farmácia. O jovem foi conduzido e entregue na Depac Piratininga.

