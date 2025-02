Jovem é preso após ser visto furtando diesel em empresa de Nova Andradina

Um jovem, de 21 anos, foi preso após ser visto furtando combustível de uma empresa localizada em Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina. A prisão foi realizada pela Polícia Militar do distrito, durante a quinta-feira (6).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, os policiais foram acionados por um representante da empresa, para ir até um galpão onde ficam guardados materiais e os veículos ficam estacionados.

Ele então contou que há algum tempo vinha notando que as contas de abastecimento e consumo de diesel dos caminhões não estava batendo, já que estava havendo um desfalque de cerca de 500 litros, além do furto de uma bateria de caminhão.

Ao analisar as câmeras de segurança, foi possível ver um Chevrolet Vectra entrando de marcha ré em uma garagem aos fundos do galpão com galões para cometer o crime. Por conta dos vídeos, os militares conseguiram encontrar carro em uma residência, onde também haviam quatro galões, sendo um de 20 litros e três de 18 litros e duas mangueiras grossas. Alguns galões ainda estavam com resto de diesel.

O suspeito confessou o crime, dizendo que estava vendendo o combustível a um caminhoneiro de Presidente Prudente (SP), e no dia anterior havia vendido 190 litros a R$ 4,00 por litro. A bateria furtada não foi encontrada na casa.

Diante da situação flagrancial, ele acabou sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde foi autuado por furto.

