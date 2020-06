Jovem é preso com maconha, após “companheiro” fugir em canavial

Um jovem, 24 anos, foi preso transportando quase meia tonelada de maconha na manhã desta terça-feira (9), em Ponta Porã. Ele era passageiro no transporte, o motorista que levava a carga conseguiu escapar.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe realizava patrulhamento quando deu ordem de parada a uma Fiat/Toro. O condutor não obedeceu e empreendeu fuga.

Foi realizada uma perseguição de cinco quilômetros, quando o motorista parou o veículo e fugiu a pé para uma plantação de cana, às margens da rodovia.

Foi acionada a equipe do Grupo de Operações com Cães (GOC) e também o auxílio de um drone para a busca do suspeito, não sendo encontrado. Já o passageiro foi preso.

O passageiro informou que é natural de Imperatriz (MA) e encontrou com o motorista na cidade de Goiânia (GO), de onde vieram e carregaram o veículo com a maconha.

Segundo ele, o destino do entorpecente seria Belém (PA) e pelo transporte receberiam R$ 20 mil reais cada um. A droga foi pesada e constatou se tratar de 498,7 Kg de maconha.

O veículo, a droga e o homem foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã.

Um segundo veículo que seguia à frente, realizando o serviço de batedor para o entorpecente, foi abordado em Campo Grande. Os ocupantes, um homem, 26 anos, acompanhado do passageiro, 37 anos, foram presos e também serão encaminhados para a PF em Ponta Porã.

