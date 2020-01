Jovem é preso com motocicleta comprada por R$ 30

Um jovem, 20 anos, cuja identidade não foi revelada, foi preso pelo Batalhão da Polícia Militar do Choque durante uma abordagem na noite dessa quinta-feira (30) no Portal Caiobá II por ser flagrado usando uma motocicleta comprada por R$ 30.

Uma equipe de policiais militares realizava policiamento ostensivo na região do Caiobá II quando abordaram o rapaz pilotando uma moto da Yamaha, modelo YBR125. Ao averiguar no sistema, os agentes foram informados de que o veículo constava como furtado no dia 19 deste mês.

Ao questionarem o piloto, ele confessou aos policiais que a moto era de seu cunhado, um adolescente, 14 anos, que também não teve a identidade revelada. Os militares foram até a residência do menor, que revelou saber da procedência da motocicleta e que teria comprado pela bagatela de R$ 30.

O adolescente disse não saber quem foi o autor do furto, mas que comprou de uma pessoa conhecida pelo apelido de ‘Oreia’, conhecido da polícia por ser frequentador da antiga estação rodoviária de Campo Grande.

Com as evidências, os dois foram detidos e conduzidos a delegacia. O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV).

