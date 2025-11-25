Menu
Jovem é preso com pornografia infantil na Capital

Rapaz de 18 anos já tinha mandado de busca e apreensão e respondia por estupro em SP

25 novembro 2025 - 19h12Taynara Menezes
Material era mantido em computador na casa do autorMaterial era mantido em computador na casa do autor   (Foto: PCMS)

Um jovem, de 18 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (25) por armazenar pornografia infantil, Bairro Coophavilla II, em Campo Grande. O suspeito tinha mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça em desfavor, que já respondia no Estado de São Paulo por atos infracionais análogos aos crimes de estupro de vulnerável.

A ação da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, contou com o intermédio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) e com apoio da Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (DEAIJ), ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça em desfavor do investigado, que já respondia no Estado de São Paulo por atos infracionais análogos aos crimes de estupro de vulnerável, indução, instigação ou auxílio ao suicídio e transmissão de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente.

De acordo com as investigações, os crimes teriam sido praticados virtualmente contra uma vítima de 12 anos, mediante manipulação digital e ameaças psicológicas para induzi-la à automutilação e a atos libidinosos.

Na casa do rapaz foram apreendidos dispositivos eletrônicos cuja análise inicial identificou arquivos e vídeos contendo pornografia infantil, configurando o crime de adquirir, possuir ou armazenar conteúdo de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente, previsto no Artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O indivíduo foi conduzido à DEPCA, onde foi autuado em flagrante e permanece recolhido à disposição da Justiça.

