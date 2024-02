Jovem é preso com tablete de maconha e plantação no quintal em Campo Grande

Na noite de ontem, quinta-feira (15), uma ação da Força Tática da 11ª CIPM de Polícia Militar resultou na prisão de um jovem de 19 anos, no Bairro Nova Lima, em Campo Grande. O suspeito, identificado como Luiz Felipe Silva Rodrigues, foi detido por tráfico de drogas.

Durante ronda na Rua Eugenio Silverio, esquina com a Rua Claudio Manoel da Costa, os militares observaram Rodrigues dispensando um objeto de seu bolso. Ao abordá-lo, encontraram R$10,00 em cédula e um telefone celular da marca Motorola de cor azul. O objeto dispensado foi recuperado e identificado como um tablete de substância análoga à maconha, envolvido em plástico filme, pronto para venda.

Questionado pelos policiais, Rodrigues informou que pretendia vender a maconha em uma conveniência próxima pelo valor de R$150,00. Além disso, revelou que em sua residência, próxima ao local da abordagem, havia mais porções da droga armazenadas, bem como pés de maconha plantados no quintal.

A equipe tática apreendeu o entorpecente e, na residência do suspeito, encontrou outros pedaços pequenos de maconha dentro de uma caixa de papelão, uma balança para pesar grande quantidade, um rolo de plástico filme, uma faca e o total de R$111,35 em cédulas trocadas de pequeno valor e moedas. No quintal, foram localizados dois pés de maconha.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Rodrigues, que foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário - CEPOL - Campo Grande - DEPAC-CEPOL. Ele permanece preso em flagrante e deve passar por custódia na Justiça.

Os materiais e entorpecentes apreendidos foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico - DENAR/MS.

