Jovem é preso depois de chegar em casa alterado e dar uma cadeirada na avó em Dourados

Um rapaz, de 28 anos, foi preso em flagrante depois de bater na avó com uma cadeirada durante a noite de sábado (19), na rua Jacinto Cáceres, no bairro Canaã III, em Dourados.

Conforme as informações policiais, o rapaz chegou em casa visivelmente alterado, jogando os móveis no chão e bastante agressivo. Em meio ao surto, ele agrediu a própria avó, atingindo-a com uma cadeirada.

A mãe do autor acionou a PM e relatou que o filho havia saído da prisão há cerca de cinco meses e atualmente faz uso de tornozeleira eletrônica.

Os policiais realizaram a prisão do jovem e o encaminharam à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde ele foi autuado em flagrante por violência doméstica.

