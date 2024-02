Jovem é preso depois de estuprar criança de 11 anos em Vicentina

Um jovem, de 21 anos, foi preso por estuprar uma criança, de apenas 11 anos, no Distrito de Vila Rica, localizado no município de Vicentina. O caso foi denunciado pela mãe da vítima durante as primeiras horas da manhã desta terça-feira (20).

Conforme as informações policiais, depois que os fatos foram registrados, as autoridades deram inicio as buscas para realizar a prisão do autor em flagrante. Durante as investigações, foi descoberto que o homem possui uma extensa ficha criminal.

Na madrugada de hoje, ele induziu a vítima a manter consigo relação sexual, onde consumou o crime, apesar de saber da idade da criança.

Desse modo, ele foi preso pelo crime de Estupro de Vulnerável, que possui pena de 8 a 15 anos de reclusão, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia, onde aguarda por audiência de custódia.

