Jovem é preso em flagrante com mais de 150kg de entorpecentes casa no Guanandi II

O jovem identificado como Matheus de 25 anos foi flagrado com mais de 150kg de entorpecentes em casa, além de arma e munições na residência da rua Cocal, no bairro Guanandi II.



A Polícia Militar recebeu informações que indicavam a residência como depósito de ilícitos. Em ação para verificar o local, os policiais visualizaram um indivíduo descarregando algumas caixas de papelões, e após notar a presença da equipe policial, o jovem entrou rapidamente na casa.



Os policiais conseguiram abordar o autor identificando como Matheus que estava junto com a namorada de 17 anos em casa. À PM, a adolescente afirmou que não sabia se o namorado tinha envolvimento com coisas ilícitas.



Durante a entrevista inicial, Matheus confirmou que mantinha certa quantidade de drogas no imóvel, indicando um quarto como o depósito. No lugar foram apreendidos diversos tabletes de maconha e cocaína, além de algumas munições intactas calibres .380 e 9mm.



No quarto do autor também foi apreendida uma Pistola calibre 9mm com dois carregadores (dois) municiados. A droga foi pesada totalizando 149,6kg de maconha e quase dois quilos de cocaína. O autor recebeu voz de prisão e conduzido a esta Delegacia.

