Jovem é preso horas depois de roubar farmácia em Ribas do Rio Pardo

Um rapaz, de 25 anos, foi preso depois de roupar uma farmácia na noite de quarta-feira (2), no centro da cidade de Ribas do Rio Pardo.

Conforme as informações policiais, ele chegou ao estabelecimento anunciando o crime e ameaçou a atendente simulando estar armado. Diante da situação, ele conseguiu levar o dinheiro do caixa e um celular.

Câmeras de segurança registraram a ação e ajudaram na identificação do indivíduo. A Polícia Civil iniciou as investigações assim que tomou conhecimento do caso e conseguiu identificar, localizar e prender o autor.

Ao ser preso, ele confessou o crime, levando os policiais até onde estava parte do dinheiro e o celular que havia sido roubado. No total, foram recuperados R$ 1.055,00 em espécie.

O autor, que já possuía diversas passagens pela polícia, permanece à disposição da Justiça.

