Jovem é preso junto com drogas avaliadas em R$ 3,6 milhões na MS-156

Um rapaz de 21 anos foi preso pelo Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) durante uma fiscalização na rodovia MS-156, em Amambai, atuando como “batedor” para uma quadrilha de traficantes.



Ele conduzia uma Blazer e, durante a abordagem, demonstrou nervosismo e comportamento inquieto. Um veículo S-10, que seguia logo atrás, parou abruptamente e o motorista fugiu rumo ao mato.



Na caminhonete abandonada, os militares encontraram 1,7 tonelada de maconha e 5 kg de skunk, droga popularmente conhecida como “supermaconha”, a carga foi avaliada em aproximadamente R$ 3,6 milhões.



Em depoimento à polícia, o jovem admitiu que sua função era alertar o motorista da S-10 sobre a presença de fiscalização entre as rodovias MS-156 e MS-180. Após esse ponto, a caminhonete seguiria sozinha com a carga ilícita.



O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil local, onde o jovem, a droga e os veículos foram entregues para providências legais cabíveis.



