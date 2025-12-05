Jovem é preso pelo Choque ao ser flagrado com arma em Campo Grande

Um jovem de 21 anos foi preso na noite de quinta-feira (4) por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, durante patrulhamento de rotina realizado pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar no bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

Segundo o registro de ocorrência, a equipe policial fazia rondas pela Rua Sebastião Taveira quando percebeu que um pedestre demonstrou nervosismo ao avistar as viaturas, mudando de direção e evitando contato visual com os militares. A atitude chamou a atenção da guarnição, que realizou a abordagem.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram um revólver calibre .22 na cintura do suspeito. A arma estava desmuniciada e com a numeração inteiramente legível.

Questionado, ele afirmou ter adquirido o revólver para se defender de ameaças que estaria recebendo. O rapaz declarou que pagou R$ 2 mil pelo armamento, comprado há cerca de três meses no bairro Paulo Coelho Machado, de um vendedor que preferiu não identificar.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao jovem, que foi conduzido para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. Os fatos acabaram sendo registrados como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

